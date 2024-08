Bombeiros turcos controlam incêndios florestais no oeste e norte, diz ministro

ANCARA (Reuters) - Os Bombeiros na Turquia controlaram dois grandes incêndios florestais que estavam queimando por três dias, com vários outros incêndios florestais em todo o país previstos para serem extintos em breve, disse o Ministro Florestal neste domingo.

Os incêndios na província costeira ocidental de Izmir e na província norte de Bolu começaram na quinta-feira à noite e os bombeiros têm trabalhado para contê-los desde então.

Falando no distrito de Karsiyaka, em Izmir, o Ministro Florestal Ibrahim Yumakli disse que esforços de resfriamento estavam em andamento para extinguir completamente os incêndios. Um pequeno incêndio que começou no distrito de Urla, em Izmir, no sábado, também estava sob controle, disse ele.

Mais incêndios florestais no distrito de Menderes, em Izmir, e nas províncias ocidentais de Aydin, Manisa e Usak, bem como na província norte de Karabuk, ainda estavam queimando. Aviões, helicópteros e outros veículos foram trazidos para apagar as chamas e todos estavam "perto de serem contidos".

Autoridades turcas alertaram sobre um alto risco de novos incêndios florestais no norte e oeste da Turquia pelos próximos dias devido às altas temperaturas, baixa umidade e ventos fortes.

Várias partes da Turquia, especialmente suas regiões costeiras, foram devastadas por incêndios florestais nos últimos anos, à medida que os verões se tornaram mais quentes e secos, o que os cientistas atribuem às mudanças climáticas.

