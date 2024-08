Guilherme Boulos tem xará candidato a vereador que diz que votará em Nunes

Candidato a vereador em São Paulo pelo Solidariedade nas eleições de 2024, o empresário Guilherme Bardauil Boulos diz que votará em Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito da cidade. Nunes é concorrente direto do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), xará do postulante à Câmara Municipal.

O que aconteceu

Apesar de anunciar o voto em Nunes, empresário é diplomático ao comentar a candidatura do xará de esquerda. "Quanto maior for a concorrência para melhorar a vida de todos, melhor. Vence quem tiver o melhor projeto. A voz do povo é a voz de Deus", afirmou ao UOL.

Homônimo de deputado é candidato pela primeira vez. Aos 42 anos de idade, Guilherme Bardauil Boulos afirma que "sempre quis ser vereador e dessa vez deu certo [a candidatura]". Ele acredita que, como ele e o xará disputam vagas diferentes nas urnas, os nomes iguais não devem confundir os eleitores.

"Sempre fui chamado de Boulos", afirma o Boulos do Solidariedade. Segundo ele, a alcunha o acompanha desde os tempos de colégio: "É o nome que sempre uso e pelo qual sou mais conhecido. Sou dois anos mais velho que ele [o deputado], e é coincidência que nós tenhamos escolhido o mesmo nome para aparecer na urna", afirma.

Nomes iguais, bandeiras diferentes

Em vez de preocupação com moradia, candidato a vereador quer focar em mobilidade. Ele pretende criar vagões só para mulheres em trens, ônibus e metrôs para diminuir os casos de assédio sexual e propor corredores e outros instrumentos que reduzam o tempo gasto pelos moradores entre a casa e o trabalho.

"As invasões são coisa do passado", diz Boulos (Solidariedade). Em relação ao histórico de ocupações de imóveis pelo homônimo no MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), o candidato a vereador afirmou que seu xará mudou e hoje lhe parece "um político mais dentro do esperado".

Ambos moradores da zona sul, os dois Boulos têm trajetórias diferentes. O mais famoso nasceu em Pinheiros, é professor universitário, mora no Campo Limpo e declarou cerca de R$ 200 mil em bens. O menos conhecido descende de árabes, cresceu no Morumbi, vive em Santo Amaro e tem patrimônio de mais de R$ 1 milhão.