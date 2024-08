Poupança tem saque líquido de R$908,6 mi em julho após dois meses de resultados positivos

BRASÍLIA (Reuters) - A caderneta de poupança sofreu um saque líquido de 908,6 milhões de reais em julho, após dois meses de resultados positivos, mas ainda assim o melhor resultado para o mês desde 2021, quando a aplicação recebeu depósitos líquidos de 6,377 bilhões de reais, mostraram dados do Banco Central nesta quarta-feira.

No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de 3,701 bilhões de reais, bem abaixo dos cerca de 70 bilhões de reais sacados da aplicação no mesmo período do ano passado.

No mês passado, houve um saldo negativo de 2,859 bilhões de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), parcialmente compensado por depósitos líquidos de 1,950 bilhão de reais na poupança rural.

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano -- a taxa básica de juros está atualmente em 10,50% ao ano e o Banco Central sinalizou nesta semana disposição de aumentar os juros se considerar necessário.

