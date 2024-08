Inter&Co tem salto no lucro no 2º tri

Por Kylie Madry

SÃO PAULO (Reuters) - O banco digital Inter&Co informou nesta quarta-feira que seu lucro líquido no segundo trimestre mais do que triplicou, ajudado por uma maior base de clientes.

O lucro da Inter&Co subiu para 223 milhões de reais no trimestre, em comparação com 64 milhões no mesmo período do ano passado.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa – uma medida de desempenho financeiro – ultrapassou os dois dígitos pela primeira vez, atingindo 10,4%, e acima de um ROE de 3,6% no segundo trimestre de 2023.

A Inter&Co tem como alvo 60 milhões de clientes, um ROE de 30% e um índice de eficiência de 30% até 2027.

A Inter&Co reportou mais de 33 milhões de clientes no final do trimestre, acima dos pouco menos de 28 milhões do ano anterior. Dos 33 milhões, pouco mais de 55% eram considerados clientes ativos.

A empresa também disse que 3,3 milhões de clientes possuem uma conta denominada em dólares, que a Inter&Co chama de conta global. Menin disse à Reuters em junho que, se as taxas de crescimento se mantiverem, cerca de 6 milhões do total dos seus clientes-alvo poderão ter contas globais até 2027.

O volume total de pagamentos do banco cresceu 47% ano a ano, para 290 bilhões de reais.