Honda registra alta de 23% no lucro trimestral com ajuda de vendas de veículos híbridos

TÓQUIO (Reuters) - A Honda Motor informou nesta quarta-feira um aumento de 23% no lucro de seu primeiro trimestre fiscal, uma vez que a montadora se beneficiou de um iene mais fraco, preços mais altos e vendas crescentes de veículos híbridos nos Estados Unidos e em seu mercado doméstico.

A segunda maior montadora do Japão disse que seu lucro operacional trimestral totalizou 484,7 bilhões de ienes (3,3 bilhões de dólares) no período de abril a junho, em comparação com uma estimativa média de 472,4 bilhões de ienes em uma pesquisa com sete analistas realizada pela LSEG.

A empresa manteve sua previsão de lucro operacional para o ano inteiro de 1,42 trilhão de ienes, ao mesmo tempo em que reduziu sua perspectiva de vendas para a China em 21%, agora em 840.000 veículos no período.

A Honda disse na semana passada que suas vendas globais de veículos cresceram 2%, para 1,9 milhão, nos primeiros seis meses do ano, em grande parte devido a um aumento de 9% nas vendas nos EUA, seu principal mercado.

Em contrapartida, a empresa enfrentou obstáculos na China, onde as vendas caíram 23%, para 416.000 veículos.

Na China, a Honda vem sofrendo com a forte concorrência de preços e um declínio mais rápido do que o esperado no mercado de veículos com motor a combustão interna, disse o diretor financeiro, Eiji Fujimura, em uma chamada sobre os resultados da companhia.

A Honda informou em julho que fechará uma fábrica na China e interromperá a produção de veículos em outra fábrica, em meio à intensa concorrência das novas marcas chinesas de automóveis.

A empresa planeja iniciar a produção em duas novas fábricas de veículos elétricos na China, administradas por meio de duas joint ventures com montadoras chinesas, ainda este ano.

