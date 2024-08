Com três brasileiros na final, Augusto Akio, o 'Japinha', leva o bronze no skate park em Paris 2024

O atleta ficou atrás do australiano Keegan Palmer, que era o atual campeão olímpico, e do americano Tom Schaar, que levou a prata. Os outros brasileiros, Pedro Barros e Luigi Cini, ficaram em quarto e em sétimo lugar, respectivamente.

A final do skate park nas Olimpíadas de Paris 2024 foi realizada nesta quarta-feira (7) na Arena La Concorde, no centro da capital francesa, sob os olhares de um público formado por torcedores e celebridades. O onipresente Snoop Dogg não poderia faltar e cumprimentou os atletas durante a competição, entre as rodadas. O mesmo valeu para o nadador francês Léon Marchand, o mais novo ídolo da torcida francesa, que foi ovacionado pelos esportistas e pela plateia.

Entre os brasileiros, Augusto Akio, o "Japinha", cravou a última volta e faturou a medalha de bronze, com 91.85. Já Pedro Barros, que foi prata em Tóquio, terminou em quarto lugar, muito próximo do pódio, com 91.65. Luigi Cini foi o sétimo, com 76.89.

O ouro ficou com o australiano Keegan Palmer, bicampeão olímpico, que conquistou 93.11 na primeira volta. O americano Tom Schaar levou a prata, com 92.23 na segunda rodada.

Mudanças na final

A final do skate park foi disputada por oito atletas, que participaram das eliminatórias também nesta quarta-feira. Mais cedo, Augusto Akio havia se classificado na oitava posição, melhorando o seu desempenho na final. Ele passou de 88.98 para o bronze, com o 91.65, tendo tirado 2.66 e 81.34 nas voltas anteriores.

Esta é a segunda vez que o skate integra os Jogos Olímpicos e foi a segunda final do skate park masculino com três brasileiros. Em 2021, em Tóquio, Pedro Barros ficou com a prata, Luiz Francisco em quarto lugar e Pedro Quintas em oitavo.