Voa Brasil já está valendo: veja como comprar passagem por até R$ 200

O Voa Brasil, programa do governo federal que vai oferecer passagens aéreas para viagens dentro do país por até R$ 200, começou nesta quarta-feira (24). Nesta primeira fase, podem adquirir os bilhetes brasileiros aposentados que não tenham feito viagens de avião nos últimos 12 meses.

Passo a passo

O aposentado deve acessar o site do programa com login e senha da plataforma gov.br. É preciso ter uma conta prata ou ouro para conseguir realizar a compra. Após o acesso, abre-se uma página parecida com as de vendas das companhias áereas brasileiras.

Informe qual é o local de origem, destino e as datas da viagem. É possível comprar bilhetes de ida e volta ou só de ida. Em seguida, aparecem todos os voos disponíveis para a data e o valor.

Imagem: Reprodução Voa Brasil

Após a escolha do voo, aparece uma tela para revisão dos dados. Lá, o site avisa que o aposentado tem uma hora para completar a compra e que as passagens dão direito a uma mala de mão de até 10 quilos.

Imagem: Reprodução/ Voa Brasil

O próximo passo é preencher os dados pessoais. Não é possível mudar o nome do beneficiário, já que o acesso ao site é feito por meio da conta gov.br. É preciso preencher informações como data de nascimento, e-mail e endereço. Ao confirmar, o aposentado é novamente informado de que tem uma hora para efetuar o pagamento, caso contrário perderá a reserva.

Voa Brasil 3 Imagem: Reprodução/ Voa Brasil

O sistema redireciona o beneficiário para o site da companhia aérea responsável pela passagem. O pagamento deve ser feito ali, de acordo com as formas de pagamento disponibilizadas pela empresa em questão.

Imagem: Reprodução/ Voa Brasil

Preços

Para testar o sistema, o UOL simulou dois voos. O primeiro deles para o dia 3 de fevereiro de 2025 saindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Recife, pela Gol, às 22h55. A passagem, de ida, custaria R$ 231,44, já com a cobrança da taxa de embarque. O mesmo voo custa R$ 831,34 pelo site normal da Gol.

O outro voo simulado foi de Campinas até o Rio de Janeiro. O voo para 4 de fevereiro de 2025 saindo às 6h05 de Campinas custa R$ 230,32, já com a taxa. A reportagem não conseguiu localizar o mesmo voo pelo site da Azul. Pelo site Decolar.com, havia duas opções de preços para o mesmo voo: uma por R$ 232 e outra por R$ 347.

Quem tem direito

Primeira fase é destinada a aposentados do INSS. Podem comprar apenas os beneficiários que não viajaram nos últimos 12 meses. As companhias aéreas vão oferecer 3 milhões de passagens nesta primeira etapa do programa. As passagens vão custar até R$ 200 mais o valor da taxa de embarque.

Cada beneficiário terá direito a dois bilhetes aéreos por ano. O governo federal afirma que cerca de 23 milhões de pessoas terão direito à passagem por R$ 200.

Controle de venda de passagens será feito na hora de acesso ao site. Se a pessoa não for aposentada ou for, mas tiver viajado nos últimos 12 meses, aparecerá uma mensagem na tela dizendo que a pessoa não é elegível ao programa. O cruzamento de dados vai considerar as informações do gov.br com a Polícia Federal.

Mensagem que aparece no site do Voa Brasil para quem não se enquadrar nas regras do programa Imagem: Reprodução/ Voa Brasil

Segunda fase deve ser destinada a estudantes. O ministro Costa Filho afirma que a nova etapa será destinada a estudantes do ProUni e Pronatec, mas não informou quando isso vai acontecer.

Governo afirma que não há subsídio federal para o programa. O programa funciona com base na liberdade de oferta das companhias aéreas, segundo o governo, e que não vai gerenciar rotas, datas, horários e assentos que serão ofertados no programa. "O Voa Brasil respeita a liberdade tarifária e a autonomia dos inventários de cada empresa aérea (liberdade de oferta)", afirma o ministério de Portos e Aeroportos em nota.

Estavam presentes no evento de abertura do Voa Brasil nesta quarta (24) executivos da Azul, Gol, Latam e Voepass. O CEO da Azul, John Rodgerson, afirma que companhia está animada para o início do programa, porque isso vai fazer mais pessoas voarem no Brasil. Para Rodgerson, o Voa Brasil vai criar mais empregos e movimentar a economia brasileira. "Agora os aposentados que vão ter oportunidade de conhecer as belezas no Brasil", disse.

Estamos dando um primeiro passo para que possamos incluir mais brasileiros viajando pelo país.

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos.

Adiamentos

O anúncio inicial do Voa Brasil foi feito em março de 2023 pelo ex-ministro da pasta Márcio França. A ideia era tentar lançar no segundo semestre do ano passado, o que não ocorreu.

Programa precisou ser redesenhado. Foi o que disse Costa Filho em janeiro deste ano. Segundo ele, isto aconteceu porque, antes, dava a entender que as passagens a R$ 200 seriam para todas as pessoas, e não para um público específico. Na época, a expectativa de lançamento era 5 de fevereiro, o que não ocorreu.

Houve um novo anúncio de que o programa seria lançado em 17 de abril. Isso também não aconteceu, e só agora começou efetivamente a venda de passagens.