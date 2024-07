Renault tem lucro acima das estimativas no 1º semestre; mantém previsão para o ano

Por Nick Carey e Gilles Guillaume

LONDRES (Reuters) - A Renault divulgou nesta quarta-feira um lucro operacional melhor do que o esperado para o primeiro semestre do ano, devido aos fortes preços e lançamentos de novos veículos, e manteve sua previsão de margem de lucro para o ano inteiro.

A montadora francesa informou na semana passada que seu volume de vendas no primeiro semestre aumentou 1,9% em relação ao mesmo período de 2023, devido ao forte desempenho dos modelos híbridos na Europa, sua principal região.

A Renault registrou uma margem operacional de 8,1% no primeiro semestre do ano, acima dos 7,6% do ano anterior e acima dos 7,9% esperados por analistas.

Essa é uma métrica fundamental para a Renault, que tem como meta uma margem operacional de dois dígitos até 2030.

A montadora manteve sua previsão de margem operacional para o ano inteiro de 7,4% ou mais.

Questionado durante uma teleconferência com repórteres se a Renault pode atingir essa meta de margem de dois dígitos antes de 2030, o diretor financeiro Thierry Pieton se recusou a comentar, acrescentando: "Continuamos a estar à frente do plano que estabelecemos para nós mesmos".

A Renault voltou a crescer no ano passado, após quatro anos consecutivos de queda nas vendas de unidades, e espera que os dez novos lançamentos deste ano mantenham o ritmo.

A empresa tinha esperado estar na vanguarda dos esforços dos fabricantes de automóveis antigos para se tornarem elétricos, com um plano para que a marca Renault se tornasse totalmente elétrica até o final da década.

Depois de elogiar os esforços da Renault para eletrificar, o presidente-executivo Luca de Meo pediu esta semana "um pouco mais de flexibilidade" na proibição planejada pela União Europeia para 2035 dos modelos com motor a combustão.

A Renault divulgou uma receita de 26,96 bilhões de euros (29,26 bilhões de dólares) no primeiro semestre, um aumento de 0,4% em relação ao ano anterior e acima das previsões do mercado de 26,9 bilhões de euros.

A empresa disse que atualmente tem uma forte carteira de pedidos, equivalente a 2,6 meses de vendas futuras.

A Renault relatou um lucro líquido menor para o primeiro semestre, de 1,4 bilhão de euros, contra 2,1 bilhões de euros no ano anterior, em grande parte devido a uma perda de capital de 440 milhões de euros na venda de ações da parceira de aliança Nissan e despesas de reestruturação de 123 milhões de dólares.