Índices de ações na Europa terminam em baixa após balanços decepcionantes

Por Pranav Kashyap e Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em baixa nesta quarta-feira, prejudicadas por papéis do setor de luxo, depois que resultados ruins da LVMH pesaram sobre o setor, enquanto uma série de balanços corporativos decepcionantes em outras partes do mercado, como os bancos, também contribuiu para o humor negativo.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,61%, a 512,30 pontos, com o setor de tecnologia sendo o que mais recuou, com uma perda de 2,4%. A fornecedora holandesa de equipamentos para fabricação de chips ASM International caiu 9,4%, apesar de ter aumentado sua orientação para o terceiro trimestre, depois que os pedidos do segundo trimestre superaram estimativas de analistas.

Outras empresas relacionadas a semicondutores, como BESI e ASML, cederam 8,5% e 3,4%, respectivamente.

As ações da maior empresa de bens de luxo do mundo, a LVMH, caíram 4,7%, depois de não ter atingido as estimativas para as vendas do segundo trimestre. A Christian Dior, parte da divisão de moda e artigos de couro do grupo, perdeu 4,7%, enquanto outros pesos pesados do luxo, como Kering, Hermès e a Hugo Boss recuaram entre 2,1% e 4,5%.

O índice de referência da França apresentou desempenho inferior ao de outras bolsas regionais.

O setor bancário cedeu 0,5%, com o Deutsche Bank em queda de 8,3%, depois que o banco alemão registrou seu primeiro prejuízo em quatro anos no segundo trimestre, depois de reservar 1,3 bilhão de euros (1,4 bilhão de dólares) como provisão para uma ação judicial de investidores.

A temporada de balanços na Europa e nos Estados Unidos teve um início difícil, com o índice STOXX 600 oscilando em meio a um turbilhão de resultados mistos.

Enquanto isso, dados preliminares do Índice de Gerentes de Compras composto da HCOB mostraram que o crescimento da atividade comercial da zona do euro estagnou este mês, já que uma expansão tênue no dominante setor de serviços do bloco não conseguiu compensar uma desaceleração mais profunda entre os fabricantes.

"Os números fracos de hoje colocam um ponto de interrogação sobre uma recuperação econômica perceptível esperada por muitos analistas para o segundo semestre do ano", disseram economistas do Commerzbank em nota.

"Isso não significa que não haverá nenhuma recuperação, mas ela virá mais tarde e provavelmente será mais fraca do que o amplamente esperado."

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,17%, a 8.153,69 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,92%, a 18.387,46 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,12%, a 7.513,73 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,48%, a 34.471,65 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,02%, a 11.210,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,65%, a 6.898,82 pontos.