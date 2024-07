Polícia italiana identifica neofascistas que atacaram jornalista

TURIM, 23 JUL (ANSA) - As autoridades italianas identificaram nesta terça-feira (23) os quatro supostos agressores de um jornalista de um dos principais diários da Itália, que foi vítima de um ataque do lado de fora de um bar em Turim, no norte do país, frequentado por militantes de extrema direita.

Segundo fontes investigativas, a polícia revistou a casa dos militantes que agrediram Andrea Joly, do jornal La Stampa, no último sábado (20), e o clube Asso di Bastoni, em Turim, do grupo neofascista CasaPound.

Além dos dois primeiros militantes do CasaPound Torino - com 45 e 53 anos - identificados logo após o ataque, as autoridades conseguiram encontrar outros dois homens do grupo, com 46 e 35 anos.

Todos os quatro suspeitos foram acusados de causar danos corporais agravados por motivos fúteis, de agir para cometer um crime de violência privada e de cometer uma agressão coletiva.

De acordo com a reconstrução do crime, o jornalista passava por acaso diante do bar enquanto o local sediava uma festa e decidiu filmar a celebração com seu telefone.

Em seguida, alguns militantes cercaram Joly, perguntaram seu nome e ordenaram que ele entregasse o celular. Diante da recusa, membros da CasaPound derrubaram o jornalista no chão e o agrediram com chutes, como mostra um vídeo de câmera de segurança divulgado pelo Stampa.

Um neofascista ainda aplica um mata-leão em Joly, que conseguiu se soltar e fugiu correndo, com a roupa rasgada. (ANSA).

