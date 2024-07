Minério de ferro atinge mínima de 3 meses com perspectiva de demanda fraca da China

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro caíram para o nível mais baixo em mais de três meses nesta terça-feira, à medida que a falta de estímulo do terceiro plenário do maior consumidor da China alimentou as perspectivas de uma demanda fraca.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 3,43%, a 774,5 iuanes (106,47 dólares) a tonelada, seu valor mais baixo desde 8 de abril.

O minério de ferro de referência para agosto na Bolsa de Cingapura caiu 3,36%, para 100,0 dólares a tonelada, também seu nível mais baixo desde 8 de abril.

As perdas persistentes do minério de ferro ocorrem em meio a uma "perspectiva sombria" para a demanda na China, disseram os analistas do ANZ em uma nota.

A recuperação econômica instável da China continua a ser prejudicada pela fraca demanda doméstica, pelas persistentes pressões deflacionárias e por um setor imobiliário anêmico.

Sem novas medidas de estímulo, há pouca esperança de uma recuperação de curto prazo para o setor imobiliário e de construção, disseram os analistas do ING em uma nota.

Enquanto os estoques de imóveis não vendidos permanecerem elevados, os novos investimentos e a atividade de construção continuarão deprimidos, e o entrave ao crescimento do mercado imobiliário da China persistirá, acrescentaram.

A China surpreendeu os mercados ao cortar as principais taxas de juros de curto e longo prazo na segunda-feira, sinalizando a intenção de impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo, poucos dias após uma reunião de liderança do Partido Comunista.

Embora seja um passo na direção certa, os cortes nas taxas de juros parecem não ter impressionado os mercados, já que os preços das commodities continuam a mostrar fraqueza, disseram os analistas do Westpac.

A perspectiva mais branda para a China e para a economia global de modo geral estava pesando sobre os preços, acrescentou o Westpac.

(Reportagem de Gabrielle Ng)