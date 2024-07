'Vontade de revelar tudo': impressora para celular imprime foto na hora

As impressoras de celular são boas opções para quem não abre mão de registrar as memórias em fotos físicas. Além de guardar em álbuns, as fotografias impressas são legais para decorar a casa, em um quadro ou mural, além de servirem para dar de presente a quem você gosta.

Um dos modelos de impressora portátil para celular que faz sucesso é a Mini Link 2, da Instax. Veja adiante o que diz quem comprou o produto e alguns pontos de atenção.

O que a Instax diz sobre esse produto

Permite imprimir fotos diretamente do seu smartphone.

Dá para escolher frames (quadros) de vídeos para imprimir.

O aplicativo Instax Mini Link está disponível gratuitamente para iOS e Android

Se quiser reimprimir a imagem, vire a impressora com a saída da foto para baixo, aperte o botão central e imprima mais uma vez

Tem tecnologia de conectividade Bluetooth

Possibilita customizar e desenhar em suas fotos com 49 templates

Dá para personalizar uma foto com o compartilhamento de imagens em até cinco celulares usando o aplicativo

O que diz quem comprou

Essa impressora para celular recebeu a nota média de 4,7 (do total de cinco) na Amazon. Confira alguns reviews.

Muito legal a Intax Mini Link 2. Eu tenho uma câmera Instax e adquiri essa para imprimir fotos do celular. Gostei muito. Segui o manual, que é bem fácil, e deu tudo certo.

Sonia

Amei a impressora. É muito boa. Chegou muito rápido. Estou satisfeita. Espero que dure por anos.

Maria Juliana Zaniratti Moreira da Silva

Produto de qualidade. Para você obter fotos em melhor qualidade. Aumente a claridade e brilho só um pouco, no editor do seu celular, e coloque um pouco de nitidez, se forem fotos em ambientes fechados.

Jean Victor Fernandes de Souza

Superou todas as expectativas. Amamos demais. A qualidade da foto é de longe muito melhor que a da Instax Mini 11. A vontade é de sair revelando tudo.

Aline Paiva Girão

Pontos de atenção

Os consumidores indicam alguns pontos de atenção para essa impressora, como o preço elevado do papel fotográfico, além da demora para conectar por Bluetooth e para imprimir as fotos. Também há consumidores que apontam que o produto na cor branca acaba sujando com o uso. Veja alguns comentários.

Apesar do papel fotográfico ser caro para repor, vale cada centavo.

Marcele

Indico a compra para quem quer praticidade e uma ótima entrega. Como você passa as fotos do celular para a impressora, não tem erro quanto às configurações. O material da impressora eu diria que é um plástico resistente, estilo impressora de papel comum mesmo, mas superportátil e dá para levar para qualquer lugar. Outro ponto de atenção é a cor, escolhi branca, então suja, mas nada muito crítico.

Luciana

A interface do app desse produto é péssima. Demora para conectar via Bluetooth (...). Não gostei.

Amanda

Achei muito fácil de usar. Comprei especialmente para um evento muito importante a qual queria manter lembrança física. Ela imprime rápido sim, demora um tempo para aparecer a imagem (como esperado), as imagens ficam menos saturadas (já avisando). Mais do aplicativo, gostei de como é possível adicionar elementos à imagem e achei bem intuitivo.

Ligia

