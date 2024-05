Leverkusen é recebido com festa após títulos da Bundesliga e Copa da Alemanha

Os jogadores do Bayer Leverkusen, que nesta temporada conquistaram a primeira 'dobradinha' da história do clube com os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, foram recebidos com festa na BayArena neste domingo, após um desfile pelas ruas da cidade.

Por volta das 14h00 (horário local, 09h00 de Brasília), o goleiro e capitão Lukas Hradecky e o zagueiro Jonathan Tah foram os primeiros a sair do avião que trouxe a delegação da equipe de Berlim, onde o Leverkusen derrotou o Kaiserslautern (2ª divisão) por 1 a 0 na final da Copa, no sábado.

Hradecky desembarcou com a Copa da Alemanha e Tah carregava o Meisterschale (troféu do Campeonato Alemão), que o Leverkusen conquistou de forma invicta (26 vitórias e seis empates), um feito inédito.

Depois de passar pelo castelo Morsbroich e assinar o livro de ouro da cidade, os jogadores subiram em um ônibus aberto para fazer um desfile de mais de uma hora por quatro quilômetros até a BayArena, onde eram aguardados por milhares de torcedores.

O título da Copa da Alemanha foi a cereja do bolo de uma temporada praticamente perfeita para o Leverkusen. Foram 53 jogos com 43 vitórias, nove empates e apenas uma derrota, na final da Liga Europa, diante da Atalanta (3 a 0), na última quarta-feira.

