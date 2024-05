Filhote de naja some do Butantan: espécie é agressiva e sem predador

A naja que desapareceu de um dos laboratórios do Instituto Butantan nasceu dentro do centro de pesquisa e é descendente do primeiro grupo dessas serpentes que chegou ao local, na capital paulista. Apesar de ter um veneno poderoso, o espécime em questão representa menos perigo por ainda ser um filhote, segundo a assessoria do Butantan, em conversa com o UOL.

Todas as cobras do Instituto recebem um microchip de rastreio ao chegar à fase adulta, mas o filhote de naja, que desapareceu há três semanas, ainda não tinha chegado à idade ideal para receber a tecnologia, o que dificulta a confirmação de seu paradeiro.

A assessoria ainda reforçou que a probabilidade de que o filhote tenha conseguido ir até uma área com trânsito de pessoas é bastante remota, já que o local onde a cobra sumiu é distante de área de visitação pública, frequentado somente por profissionais e pesquisadores.

A principal teoria do Instituto é que a cobra tenha entrado por um ralo e que, caso conseguisse sair do encanamento viva, cairia em uma área de mata em que estaria vulnerável a outros bichos, apesar de não ter um predador natural, especialmente por ser filhote.

"Tende a ser um animal mais agressivo, mas era um filhote, temos que ter isso em mente. A principal teoria é que ela entrou no ralo usado para limpeza, em que a água escoa por ali. Em uma possibilidade remota de ela não ter morrido nos canos, ela pode ter sido predada por outro animal, como o saruê (um tipo de gambá) e teiú (um gênero de répteis)", disse a assessoria.

Ainda não há uma teoria sobre como a naja conseguiu fugir do laboratório.

Ela estava armazenada em um recinto de plástico com furos, que funcionam para respiração. Apesar de ser pequena - "com menos de 40 cm" - a cobra não conseguiria fugir por esses espaços.

Ainda assim, o bicho encontrou uma brecha desconhecida para fugir. Sua falta foi percebida apenas durante a "chamada" de conferência dos animais.

"Não existe uma vigia 24 horas, mas quem trabalha no laboratório, toda vez que começa o expediente, faz uma chamada pra ver os animais, foi em uma dessas (que perceberam)."

O Instituto está fazendo uma apuração interna para tentar esclarecer detalhes do sumiço e afirma que há um plano de contingência do local para situações do tipo. Ele é responsável por grande parte dos soros antiofídicos e vacinas produzidas no Brasil, inclusive contra o veneno da naja, e também realiza estudos clínicos, terapêuticos e epidemiológicos relacionados a acidentes causados por animais peçonhentos.