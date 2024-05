Técnico que proferiu insultos racistas contra árbitro no Uruguai pede demissão

O técnico argentino Ricardo Caruso Lombardi pediu demissão do clube uruguaio Miramar Misiones nesta quarta-feira (22), depois de ter proferido insultos racistas contra o árbitro Javier Feres durante um jogo da primeira divisão em Montevidéu, um incidente que está sendo investigado pela justiça do país.

O caso aconteceu durante a derrota do Miramar Misiones para o Liverpool FC por 2 a 1 na última segunda-feira, no torneio Apertura uruguaio, quando o treinador protestou com o árbitro contra a expulsão do meia Guzmán Pereira e também recebeu cartão vermelho.

"Negro de merda! Não vou embora!", gritou Caruso Lombardi, que horas depois se desculpou na rede social X.

Um porta-voz informou nesta quarta-feira que o Ministério Público do Uruguai abriu uma investigação depois que a polícia reportou um ato de suposta incitação ao ódio por parte do treinador e pediu as imagens das câmeras do estádio e a identificação de possíveis testemunhas.

Segundo o Código Penal do país, a pena para este crime varia de três a 18 meses de prisão.

Na terça-feira, a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) condenou "enfaticamente" os insultos racistas proferidos pelo técnico e disse que tomaria medidas disciplinares.

A Associação Uruguaia de Árbitros de Futebol (Audaf) também classificou o comportamento de Caruso Lombardi de "absolutamente inaceitável" e pediu que medidas fossem tomadas contra ele "com a maior severidade possível".

Entre as críticas à atitude do treinador, o grupo afro-uruguaio Atabaque considerou que "as desculpas não são relevantes" neste caso e exigiu "ações criminais exemplares".

No âmbito esportivo, Caruso Lombardi pode ser suspenso por até cinco jogos.

Nesta quarta-feira, o treinador disse que esperava a punição máxima, mas que não estava disposto a ficar cinco jogos afastado e negou ser racista.

"A única coisa que me incomoda colocarem o racismo no meio, porque moro com vários meninos de pele escura e eles estão comigo o tempo todo", disse o argentino à rádio local Sport 890.

"Disse a ele [Javier Feres] 'negro de merda' por raiva, porque é uma maneira que eu tenho de falar quando fico irritado", acrescentou.

Caruso Lombardi, cuja carreira na Argentina é marcada por salvar equipes do rebaixamento, assumiu o Miramar Misiones no mês passado. Desde então, comandou a equipe em seis jogos, com quatro derrotas, um empate e uma vitória.

