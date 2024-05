Itália estreia com vitória contra Alemanha na Liga das Nações

SÃO PAULO, 22 MAI (ANSA) - A seleção masculina de vôlei da Itália estreou na Liga das Nações com uma vitória por 3 sets a 0 sobre a Alemanha.

A partida aconteceu no Ginásio do Maracanãzinho no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (22) A vitória italiana foi construída com parciais de 25/21, 25/18 e 25/23.

O destaque do jogo foi o ponteiro Alessandro Michieletto, que marcou 14 pontos ao longo da partida.

A Itália ainda fará mais 11 partidas na primeira fase do torneio. Três delas serão ainda esta semana no Rio de Janeiro: sexta às 17h30 no horário de Brasília contra o Irã, sábado às 14h contra o Japão e domingo às 10h contra o Brasil.

Depois virão quatro jogos entre os dias 5 e 9 de junho no Canadá e outros quatro entre os dias 19 e 23 de junho na Eslovênia.

Ao final dessa fase de classificação, oito das 16 seleções participantes avançam para a fase final: as sete primeiras colocas na tabela mais a Polônia, que será o país-sede da etapa decisiva entre os dias 27 e 30 de junho.

Além disso, a Itália joga ainda para confirmar uma vaga no torneio de vôlei masculino dos Jogos Olímpicos de Paris.

Ao final da fase de classificação da Liga das Nações, estarão classificadas as cinco melhores seleções do ranking da Federação Internacional dentre aquelas que ainda não estão classificadas, sendo que uma das vagas deve obrigatoriamente ser concedida para uma seleção africana.

A Itália finalizou a temporada de 2023 em 3º lugar neste ranking com 342,43 pontos e é, neste momento, a primeira colocada dentre as equipes que ainda buscam uma vaga nas Olimpíadas. (ANSA).

