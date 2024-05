Usa muito o secador de cabelo? Encontre o melhor protetor térmico para você

Está aberta a temporada do secador de cabelo com o outono e a proximidade do inverno. Tendo você cabelo liso, cacheado ou crespo, fazendo escova, chapinha ou usando o difusor, é importante aplicar protetores térmicos antes para proteger os fios do calor. Esse tipo de produto ajuda a manter a umidade interna e a evitar o excesso de quebra.

O processo irá ajudar a complementar tratamentos com máscaras e leave-in hidratantes para manter o brilho e o movimento dos fios. E a boa notícia é que tem um tipo de protetor para cada cabelo - e com preços variados. Confira a nossa seleção.

Cabelos danificados ou quebradiços

Meus cabelos são cacheados e, sem brincadeira, essa linha já recuperou os meu fios na época em que eu os descoloria em casa. O leave-in reconstrói, fortalece e restaura imediatamente a fibra capilar.

Com creatina, taurina e ceramidas, ele reforça a estrutura do cabelo e sela as cutículas. Sua textura creme em gel protege o cabelo do calor de até 230 graus (o comum para secador ou chapinha). Bônus: não pesa em cabelo fino (que é o meu caso).

Cabelos com frizz

Dá até preguiça de fazer a escova porque o seu cabelo logo levanta com o efeito arrepiado? Aplique este protetor térmico antes de secar os fios.

O produto diminui bem o frizz, sela as cutículas capilares para cabelos macios, hidratados e brilhantes. E tudo isso com fórmula leve e de uso diário, que cria uma barreira contra os danos causados pela secagem.

Cabelos coloridos

Você gastou uma fortuna para fazer as luzes e não quer o tom oxide? Aposte em um protetor térmico que tenha tecnologia protetora de cor, como o Leave-in Hair Protector, da Truss.

Além da dupla proteção (da cor e do calor), ele ainda aumenta durabilidade do efeito liso e preserva a estrutura do fio - aumentando o brilho e o movimento.

Cabelos lisos natural, alisado ou relaxado

Faz o cabelo ficar alinhado, liso e soltinho. Em spray, garante efeito liso sem perder o movimento natural, controla o frizz, alinha os fios, sela as cutículas, oferece maciez e brilho, além de garantir proteção térmica contra as ferramentas de calor.

Para quem quer mais praticidade

É o tipo de produto faz tudo: o fluido finalizador é reparador, tem proteção térmica, protege, reconstrói e dá brilho. Pode ser utilizado como finalizador ou tratamento reparador. Mais prático e versátil, impossível. O cabelo fica hidratado e mais forte.

Cabelos quimicamente tratados

O protetor térmico é denso e protege os fios super fragilizados pela química. Hidrata sem pesar e evita danos causada pelo calor do secador e da prancha que só deixariam os fios mais danificados. O cabelo fica macio, alinhado e brilhante.

Cabelos cacheados e crespos

Esse leave-in, especialmente desenvolvido para cabelos ondulados, cacheados e crespos, tem óleo de macadâmia, pantenol, proteína de quinoa e semente de linho, que ajudam a repor os nutrientes, restaurar, reduzir o frizz e proteger do ressecamento. Ah! Leve, não pesa nas mechas e ajuda na modelagem dos cachos, que ficam macios e brilhantes.

Quando devo usar protetor térmico para cabelo?

Antes de usar qualquer ferramenta térmica nos cabelos: secador, chapinha, difusor ou babyliss.

O protetor térmico atua como se fosse um filme em volta do cabelo, então o fio fica mais resistente a essas agressões, seja secador ou a exposição solar.

