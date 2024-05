Enchentes no RS: Aéreas ampliam quantidade de voos emergenciais ao estado

Companhias aéreas ampliaram a oferta de voos emergenciais para atender o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Empresas divulgaram ao menos 14 voos diários adicionais, segundo informações da Abear. As rotas terão como destino seis aeroportos regionais do Rio Grande do Sul e outros três de Santa Catarina, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas.

Base Aérea de Canoas passará por avaliação técnica para receber voos. Essa análise será feita pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e pela Fraport Brasil, que administra o aeroporto de Porto Alegre. Segundo a Abear, serão avaliados requisitos de operação e segurança.

Os voos adicionais serão realizados pela Latam, Gol e Azul. A Abear diz que as rotas anunciadas podem sofrer alterações.

Veja a lista de voos anunciados

Latam (de 14 a 30 de maio)

Voos diários adicionais

Guarulhos (GRU) x Florianópolis (FLN)

Florianópolis (FLN) x Guarulhos (GRU)

Guarulhos (GRU) x Jaguaruna (JJG)

Jaguaruna (JJG) x Guarulhos (GRU)

Guarulhos (GRU) x Caxias do Sul (CXJ)

Caxias do Sul (CXJ) x Guarulhos (GRU)

+ 4 frequências semanais

Guarulhos (GRU) x Caxias do Sul (CXJ)

Caxias do Sul (CXJ) x Guarulhos (GRU)

+ 2 frequências semanais

Congonhas (CGH) x Caxias do Sul (CXJ)

Caxias do Sul (CXJ) x Congonhas (CGH)

Gol (de 14 a 30 de maio)

Voos diários adicionais

Congonhas (CGH) x Florianópolis (FLN)

Florianópolis (FLN) x Congonhas (FLN)

Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN)

Florianópolis (FLN) x Galeão (GIG)

Guarulhos (GRU) x Passo Fundo (PFB)

Passo Fundo (PFB) x Guarulhos (GRU)

Congonhas (CGH) x Caxias do Sul (CXJ)

Caxias do Sul (CXJ) x Congonhas (CGH)

+ 2 frequências semanais

Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN)

Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG)

+ 3 frequências semanais

Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN)

Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG)

+ 1 frequência semanal

Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN)

Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG)

Em Chapecó, a Gol operará com aviões maiores nas rotas que envolvem a cidade catarinense, ofertando maior número de assentos

Azul (de 11 a 14 de maio)

Sábado (11)

Campinas (VCP) x Santo Ângelo (GEL)

Santo Ângelo (GEL) x Campinas (VCP)

Domingo (12)

Campinas (VCP) x Santa Maria (RIA)

Santa Maria (RIA) x Campinas (VCP)

Curitiba (CWB) x Uruguaiana (URG)

Uruguaiana (URG) x Curitiba (CWB)

Segunda-feira (13)

Campinas (VCP) x Santo Ângelo (GEL)

Santo Ângelo (GEL) x Campinas (VCP)

Curitiba (CWB) x Uruguaiana (URG)

Uruguaiana (URG) x Curitiba (CWB)

Terça-feira (14)

Campinas (VCP) x Santa Maria (RIA)

Santa Maria (RIA) x Campinas (VCP)

Voos suspensos em Porto Alegre