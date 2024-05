Agência da ONU fecha complexo em Jerusalém Oriental após incêndio criminoso

Por James Mackenzie

JERUSALÉM (Reuters) - A principal agência de ajuda das Nações Unidas para os palestinos fechou sua sede em Jerusalém Oriental depois que moradores israelenses incendiaram áreas nos arredores do complexo em expansão na quinta-feira, informou a agência.

Philippe Lazzarini, chefe da UNWRA, disse em um post na plataforma de mídia social X que havia decidido fechar o complexo até que a segurança adequada fosse restaurada. Ele afirmou que o incidente de quinta-feira foi o segundo em menos de uma semana.

"Este é um acontecimento ultrajante. Mais uma vez, as vidas dos funcionários da ONU correram um sério risco", disse ele.

"É responsabilidade do Estado de Israel, como potência ocupante, garantir que o pessoal e as instalações das Nações Unidas sejam protegidos em todos os momentos", afirmou.

Adam Bouloukos, diretor de assuntos da UNRWA na Cisjordânia ocupada, disse que, com a ajuda de alguns pares, ele apagou o fogo que consumiu cerca de 70 metros de grama seca e arbustos perto da cerca do complexo.

"Tínhamos cerca de 100 pessoas assistindo, batendo palmas e aplaudindo", declarou ele, acrescentando que a maioria parecia ser menor de idade.

Um segundo incêndio, aceso pouco depois, queimou perto do depósito de combustível da agência, representando um sério risco de uma grande explosão, disse ele, acrescentando que havia sido atingido por pedras ao apagar as chamas com um extintor de incêndio.

A UNRWA, criada para lidar com os refugiados palestinos que fugiram ou foram forçados a deixar suas casas durante a guerra de 1948, na época da criação de Israel, há muito tempo é alvo da hostilidade israelense.

A polícia israelense disse que abriu uma investigação sobre um incêndio adjacente ao complexo da UNRWA. "As conclusões preliminares da investigação policial sugerem que o ato foi cometido por jovens menores de idade, supostamente abaixo do limite de idade legal para responsabilidade criminal", afirmou.

Desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro, as autoridades israelenses pediram repetidamente que a agência fosse fechada, acusando-a de cumplicidade com o movimento islâmico Hamas em Gaza, uma acusação que as Nações Unidas rejeitam veementemente.

"Desde 7 de outubro, houve definitivamente uma escalada de tensão contra a UNRWA, ataques à UNRWA", disse ele à Reuters. "Não apenas os ataques físicos que vimos ontem à noite, o incêndio, mas também há alguns dias houve uma manifestação que se tornou muito violenta com a destruição de nossa propriedade fora deste complexo."

(Reportagem adicional de Sinan Abu Mayzer)