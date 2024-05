Vendas no varejo recuam 1,8% em abril, diz Cielo

SÃO PAULO (Reuters) - A Cielo afirmou nesta quinta-feira que as vendas no varejo nacional em abril recuaram 1,8% sobre um ano antes em termos deflacionados, segundo dados recolhidos pela companhia de meios de pagamento junto a sua base de clientes.

A queda nas vendas ocorreu pressionada pelos segmentos de bens não duráveis (-3,4%) e bens duráveis (-1,7%).

Segundo os dados da empresa, todas as regiões do país registraram queda de vendas em abril, em termos deflacionados, com destaque para recuo de 4,1% no Norte e 2,8% no Sul.

"A retração do varejo em abril está associada à queda no faturamento de importantes segmentos da economia brasileira, como vestuário, mercados e restaurantes", disse o vice-presidente de tecnologia e negócios da Cielo, Carlos Alves, em comunicado à imprensa.

(Por Alberto Alerigi Jr.)