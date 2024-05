Operários entram em greve e Renault paralisa fabricação de carros no Brasil

Metalúrgicos da fábrica da Renault na cidade de São José dos Pinhais (PR) paralisaram seu trabalho após não aceitarem a proposta da empresa para a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para este ano. O local faz cerca de 800 veículos por dia.

A montadora francesa disse ter sido pega de surpresa pela decisão e disse estar aberta para dialogar com os funcionários (veja nota abaixo).

O que aconteceu

A Renault propunha pagar a primeira parcela da PLR, de R$ 18 mil, até o dia 10 de maio, e continuar a negociação do valor da segunda parcela e sua data base com o Sindicato.

No entanto, os trabalhadores exigem uma proposta que já contemple a PLR em seu valor total mais a data base, com aumento real nos salários.

A fábrica de São José dos Pinhais (PR) produz os modelos Renault Oroch, Master, Kwid, Duster e Kardian. Cerca de 800 veículos são feitos por dia, com capacidade máxima para produção de 1.380.

O local tem aproximadamente 5 mil empregados (3.500 em produção e 1.500 administrativos).

Os trabalhadores da Horse, fábrica que faz os motores da Renault, também paralisaram suas atividades devido à greve. Suas reivindicações são as mesmas.

Posicionamento da Renault

"A Renault do Brasil informa que a paralisação iniciada em 7/05 foi recebida com surpresa, visto que as negociações para a renovação do PPR (Programa de Participação nos resultados) estavam em andamento e já havia datas pré-acordadas com o Sindicato para discussão dos demais itens do Acordo Coletivo de Trabalho. Além de não ter sido respeitado o prazo legal para aviso de greve.

A Renault do Brasil deu início ao processo de dissídio coletivo para continuidade das negociações e encerramento da paralisação.

A proposta da empresa contempla:

- PPR (Programa de Participação nos resultados) 2024: valor total de R$ 25.000 com antecipação da 1ª parcela no valor de R$ 18.000

- Data-base: INPC a ser aplicado em set/24

- Vale-mercado: INPC a ser aplicado em set/24

- Condições vinculadas à continuidade das ferramentas de flexibilidade e retomada da produção.

- O pagamento da antecipação do PPR ocorrerá em três dias úteis, após a aprovação em assembleia. Os demais itens serão aplicados no mês da data base (setembro).

A Renault do Brasil é reconhecida pelos colaboradores e pelo mercado como uma ótima empresa para trabalhar. Dentre os mais de 35 benefícios e ações de bem-estar oferecidos aos colaboradores, se destacam o maior PPR, o maior vale-mercado e o maior piso salarial para operadores de produção entre os fabricantes de veículos de passeio e comerciais leves no país.

A Renault do Brasil permanece aberta para dialogar."

