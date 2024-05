Presidente da Coreia do Sul pede desculpas por escândalo e promete foco na economia

Por Josh Smith e Hyonhee Shin e Ju-min Park

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, admitiu nesta quinta-feira que a derrota eleitoral esmagadora de seu partido governista no mês passado refletiu o fracasso do governo em melhorar a vida das pessoas e pediu desculpas por um escândalo envolvendo sua esposa.

Ele continuou a rejeitar os pedidos dos parlamentares da oposição para que fosse realizada uma investigação especial sobre as alegações de que a primeira-dama aceitou indevidamente uma bolsa Christian Dior de alto valor como presente no ano passado, mesmo após promotores começarem a investigar se ela violou alguma lei.

Em sua primeira coletiva de imprensa em 21 meses, Yoon prometeu, em vez disso, concentrar-se na melhoria da economia e no enfrentamento do que ele chamou de emergência nacional das taxas de natalidade em declínio nos três anos que lhe restam no cargo.

"Acho que o mais importante daqui para frente é de fato a economia", disse ele.

"O crescimento corporativo e a criação de empregos também são importantes, mas o que eu acho mais importante é tentar com mais afinco procurar o que é inconveniente na vida de cada pessoa e resolver."

A economia da Coreia do Sul superou a maioria das previsões, crescendo 1,3% nos primeiros três meses deste ano, embora os custos de vida tenham permanecido teimosamente altos, apesar de algum progresso no combate à inflação.

Em um novo impulso político, um ministério do governo será criado para lidar com a taxa de natalidade em baixa recorde e com o rápido envelhecimento da população, disse Yoon.

O Partido do Poder Popular, de Yoon, sofreu uma grande derrota em uma votação em 10 de abril, o que provocou apelos para uma mudança em seu estilo de liderança e direção política para salvar uma Presidência que ainda não chegou à metade.

"Acho que isso reflete a avaliação do público de que o trabalho da minha administração está muito aquém do necessário", afirmou Yoon quando perguntado sobre a derrota eleitoral de seu partido.