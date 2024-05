Cristo Redentor homenageia vítimas de temporais no RS

SÃO PAULO, 9 MAI (ANSA) - O Cristo Redentor, um dos monumentos mais famosos do Brasil, prestou, na noite da última quarta-feira (8), uma homenagem às vítimas dos temporais que afetaram o Rio Grande do Sul e já deixaram mais de 100 mortos.

O monumento foi "vestido" com uma camiseta com a projeção da bandeira do estado brasileiro e com as seguintes mensagens: "Cada doação faz a diferença" e "Unidos em oração pelo Rio Grande do Sul" No Instagram, o Santuário Cristo Redentor, responsável pelo principal ponto turístico do Rio de Janeiro, compartilhou a iniciativa "Cristo Redentor SOS Rio Grande do Sul".

"O Cristo Redentor abraça o Rio Grande do Sul. O Santuário Cristo Redentor faz uma homenagem ao povo gaúcho com esta projeção especial. Estamos unidos em oração", diz o texto.

Além disso, a publicação afirma que "todos os brasileiros podem colaborar com as famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul com qualquer quantia no site institutoredemptor.com/sos".

Na página do projeto, interessados podem enviar diferentes quantias para ajudar as vítimas das chuvas ou encontrar informações sobre como doar alimentos, roupas e itens de higiene.

Um novo boletim divulgado pela Defesa Civil do estado elevou o número de mortos na pior tragédia climática já registrada no Rio Grande do Sul para 107. Há ainda 374 feridos e 136 desaparecidos. (ANSA).

