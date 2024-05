Caminhão dos Correios com doações para o RS tomba em rodovia de SP

Um caminhão dos Correios carregado com doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul tombou em São Paulo.

O que aconteceu

Carga caiu na pista. Acidente ocorreu por volta das 21h de ontem na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 129.

Motorista sofreu ferimentos leves, mas está bem, informaram os Correios. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Toda a carga foi recuperada, segundo os Correios. Equipes trabalharam durante a noite para recolher as doações. A carga "já está seguindo o fluxo postal normalmente".

Três faixas da via ficaram bloqueadas após o tombamento. Na manhã de hoje, a AutoBan, concessionária que administra a via, informou que apenas uma peça do caminhão permanece no local.

Doações serão levadas até Porto Alegre. Quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil. Do total de municípios gaúchos, 85% já sofrem consequências dos temporais.

Até o momento, as autoridades confirmaram 100 mortos, além de centenas de desaparecidos e feridos. Os municípios que registraram mais mortes foram: Cruzeiro do Sul (8), Gramado (7), Santa Maria (6) e Bento Gonçalves (6).