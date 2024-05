'Aviso do prefeito foi quase um deboche', diz moradora do RS sobre enchente

O aviso para as pessoas saírem de casa em Porto Alegre (RS) durante as chuvas foi "quase um deboche" com os moradores, desabafou no UOL News da manhã desta quinta-feira (9) a tradutora Júlia Corrêa Mitidieri, 28.

Em meio ao alagamento, Júlia conseguiu salvar oito gatos.

Essa questão do alagamento não foi avisada para a gente. O prefeito fez um vídeo, no meio da enchente, dizendo: 'Desligamos as bombas. Saiam de casa'. Só que quando ele postou esse vídeo, eu já estava com água no joelho quase. Foi um despreparo muito grande da prefeitura e um despreparo muito grande dos nossos governantes do Rio Grande do Sul.

Não me senti segura em nenhum momento quando saí do prédio, porque quem me ajudou não foi o poder público, foram as pessoas que estavam ali e meus amigos. Achei que o aviso do prefeito foi quase que um deboche com a gente, porque ele fez um vídeo no meio da água dizendo: 'Desligamos e saiam de casa'. Tinha que ter avisado pelo menos uma hora antes de desligar as bombas, ou um dia antes, que seria o ideal. A gente não teve nenhum tempo para se preparar. Fomos surpreendidos pela água.

Veja a íntegra do programa: