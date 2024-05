Atalanta avança à final da Liga Europa contra Bayer Leverkusen

ROMA, 9 MAI (ANSA) - A Atalanta venceu o Olympique Marseille, da França, por 3 a 0 em Bérgamo e se classificou para a final da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes da Europa.

A decisão do torneio, no entanto, não será totalmente italiana: a Roma foi eliminada pelo Bayer Leverkusen após um empate em 2 a 2 na Alemanha.

Mesmo com boa vantagem depois de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0 na Itália, a classificação do Leverkusen para a final foi dramática.

A Roma marcou dois gols de pênalti com Leandro Paredes, um aos 43 minutos do primeiro tempo, e outro aos 21 minutos da etapa final, e conseguiu o resultado que forçaria uma prorrogação.

No entanto, um gol contra de Mancini aos 37 minutos já deu ao Bayer Leverkusen o resultado necessário para se classificar.

Antes do final do jogo, o time alemão ainda conseguiu empatar com um gol de Stanisic aos 52 minutos do segundo tempo.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen, que já garantiu também o título de campeão alemão, permanece invicto na temporada 2023/2024.

Já a Atalanta definiu em casa a sua vaga para a decisão após o empate em 1 a 1 no jogo de ida em Marselha.

A vitória começou a ser construída ainda no primeiro tempo com o gol de Ademola Lookman aos 30 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, Matteo Ruggeri aos sete minutos e El Bilal Touré aos 49 fecharam o placar em 3 a 0.

A decisão entre Atalanta e Bayer Leverkusen será jogada no dia 22 de maio em jogo único no Aviva Stadium, na cidade de Dublin, na Irlanda.

O campeão terá uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O Bayer Leverkusen, como campeão alemão, já tem essa vaga garantida.

A Atalanta, que ocupa a quinta posição no Campeonato Italiano com 60 pontos, tenta preservar essa condição no top 5 da liga local para também assegurar essa vaga independentemente do resultado da final da Liga Europa.

A principal adversária da Atalanta nessa disputa é justamente a Roma, que está em sexto lugar também com 60 pontos.

Em caso de título da Atalanta na Europa League, a Itália terá seis vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada. (ANSA).

