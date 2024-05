Mulher fica presa em Tesla por 40 minutos esperando atualização de sistema

Uma mulher ficou presa por 40 minutos dentro de um carro da marca Tesla enquanto o sistema do veículo era atualizado. Ela postou um vídeo da situação nas redes sociais. O caso aconteceu em Los Angeles, no estado da Califórnia, Estados Unidos

O que aconteceu

A temperatura dentro do carro era de 103°F, o equivalente a 39,4°C, segundo a jovem. "Estou presa aqui, assando como um frango", disse Brianna Janel em um vídeo postado no TikTok. A mulher contou que sentia pingos de suor pelo corpo e mostrou o rosto transpirando.

A atualização estava prevista para durar 24 minutos, mas levou 40 A central multimídia do carro exibiu uma mensagem explicando que durante a atualização das unidades de controle eletrônico não era possível dirigir ou carregar o veículo.

Brianna disse que "surtou um pouco", mas ficou bem. A jovem estava com medo de ficar sem oxigênio, porque não conseguia abrir as portas nem as janelas. No mesmo dia, ela postou um vídeo, já com o ar condicionado ligado, afirmando que ainda suava muito, mas estava bem.