Tales: Tarcísio e Nunes fazem mal com ausência em ato de Lula no 1º de Maio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fazem mal ao não comparecerem no evento de 1º de maio com a participação do presidente Lula (PT), analisou o colunista Tales Faria no UOL News da manhã desta quarta-feira (1º).

O ato foi organizado por centrais sindicais aliadas do governo Lula.

O governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo fazem mal ao estarem ausentes, porque mostram que não estão ao lado do trabalhador pela melhoria nas condições de trabalho.

É ruim para o governador e para o prefeito se escusarem de participar de um ato em defesa dos trabalhadores.

