Lucro da ExxonMobil cai 28% e atinge US$ 8,22 bilhões no 1º trimestre

A ExxonMobil teve lucro líquido de US$ 8,22 bilhões no primeiro trimestre de 2024, 28% menor do que o ganho de US$ 11,43 bilhões apurado em igual período de 2023, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 26. Com ajustes, a maior petrolífera dos EUA registrou lucro por ação de US$ 2,06 entre janeiro e março, abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,19.

Já a receita da Exxon teve queda anual de 4% no trimestre, a US$ 83,08 bilhões, mas superou o consenso da FactSet, de US$ 79,7 bilhões.

No balanço, a Exxon informou também que ampliou sua produção mundial em 2,5% no trimestre, com quedas de 0,5% nos EUA e de 5% na Ásia compensadas por um salto de 15,2% no Canadá e em outras partes do continente americano e um aumento de 1,8% na África.

Às 7h50 (de Brasília), a ação da Exxon tinha queda de 3,2% nos negócios do pré-mercado em Nova York.