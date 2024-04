Itália e Brasil são destaques da premiação 'Champions of Change'

ROMA, 26 ABR (ANSA) - A Itália e o Brasil foram os principais destaques da edição de 2024 do "Champions of Change", do The World's 50 Best Restaurants, que premia chefs ou estabelecimentos gastronômicos que impactaram positivamente suas comunidades através de projetos sociais.

Caroline Caporossi e Jessica Rosval, donas do Roots, um restaurante localizado em Modena, foram homenageadas por desenvolver um programa de formação culinária remunerado para mulheres migrantes que gostam de cozinhar e desejam se tornar chefs profissionais.

"É uma honra receber este reconhecimento. Estamos orgulhosas de nossos formandos, tanto que o sucesso do Roots só é possível graças ao valor que trazem à nossa cozinha todos os dias", declararam as italianas.

O brasileiro João Diamante, fundador do projeto social Diamantes na Cozinha, também foi eleito "Champion of Change" por oferecer cursos de culinária, nutrição e hotelaria para jovens em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro.

Ao todo, o projeto atende por volta 100 alunos em cursos semestrais. Além disso, Diamante inaugurou seu próprio restaurante, chamado de Diamante Gastrobar, e muitos funcionários são estudantes formados em sua escola.

"Essa nomeação é um grande elogio e estou agradecido pela valorização de nosso trabalho", celebrou o brasileiro. (ANSA).

