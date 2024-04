Economia global deve se manter sólida até o fim do ano, aponta pesquisa

Por Hari Kishan

BENGALURU (Reuters) - A economia global deve manter seu sólido impulso durante o resto do ano e até 2025, desafiando as expectativas anteriores de desaceleração, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas, que afirmaram que um crescimento mais forte do que o previsto é mais provável do que uma fraqueza.

Essa mudança na perspectiva de crescimento traz seu próprio conjunto de desafios para os bancos centrais, que aumentaram as taxas de juros em ritmo rápido para tentar reduzir a inflação, mas agora podem ter que esperar ainda mais tempo antes de considerar cortes nos juros.

Entre as maiores economias, espera-se que os Estados Unidos e a Índia sejam os que mais contribuam para a retomada do crescimento. Também não houve deterioração na opinião consensual sobre a zona do euro ou a China, de acordo com uma pesquisa realizada pela Reuters entre 27 de março e 25 de abril com 500 economistas, abrangendo 48 economias.

O crescimento global foi projetado em 2,9% neste ano, um valor superior aos 2,6% de uma pesquisa de janeiro, seguido por 3,0% em 2025. Mais de 90% dos colaboradores atualizaram suas opiniões e ainda disseram que havia uma chance significativa de o crescimento ser ainda mais forte.

Uma maioria de 60% de economistas, 98 de 162, disse que é mais provável que a economia global cresça mais neste ano do que eles esperam do que quebre suas previsões.

"Continuamos nos surpreendendo com a resiliência da economia global. Parte disso se deve ao fato de termos começado o ano com expectativas moderadas, achando que haveria uma desaceleração neste ano", disse Nathan Sheets, economista-chefe global do Citi.

"Até agora, estamos registrando crescimento para a economia global em vários lugares, incluindo as principais economias, como os EUA e a China, e a Europa, até certo ponto também. Portanto, a sensação é de solidez."

Por outro lado, esperava-se que o forte crescimento mantenha a inflação e as taxas de juros mais altas por mais tempo.

Mais de 75% dos bancos centrais pesquisados, 16 de 21, ainda devem lidar com uma inflação acima da meta até o final do ano, em comparação com 10 na pesquisa trimestral de janeiro.

Os economistas ainda esperam que os principais bancos centrais cortem os juros neste trimestre ou no próximo, em geral em linha com os preços do mercado financeiro. Mas a maioria agora prevê menos cortes até o final do ano, uma vez que a inflação persiste.

Espera-se que o Federal Reserve comece a cortar os juros em setembro e mais uma vez no quarto trimestre, de acordo com a pesquisa, muito mais tarde do que o início em março e um total de seis cortes que os mercados financeiros precificaram no início do ano.

Ainda se prevê que o Banco Central Europeu cortará os juros em 25 pontos-base em junho, seguido de mais dois cortes no segundo semestre do ano para apoiar o crescimento do bloco monetário, que deve ter alta em média de apenas 0,5% em 2024.