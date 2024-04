Blinken compra álbum de Taylor Swift em visita inesperada a loja de discos em Pequim

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, comprou um álbum de Taylor Swift e outro do clássico roqueiro chinês Dou Wei durante uma visita inesperada a uma loja de discos de vinil em Pequim nesta sexta-feira, após uma série de reuniões na China com o objetivo de aliviar as tensões entre as duas superpotências.

No caminho do aeroporto, após uma viagem que incluiu um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, Blinken entrou na loja de discos LiPi, no distrito artístico da capital chinesa, onde o dono lhe entregou um álbum de Dou Wei, que ele comprou junto com o álbum de Swift lançado em 2022, "Midnights".

Um dos objetivos da viagem de Blinken foi enfatizar a importância do que o Departamento de Estado dos EUA chama de "laços interpessoais" como parte dos esforços para melhorar as relações.

Na loja de discos de Pequim, ele descreveu Swift como uma exportação norte-americana bem-sucedida.

Blinken, um ávido músico e guitarrista, descreveu a música como "o melhor conector, independentemente da geografia", e disse que adorava discos de vinil por causa das notas do encarte.

Perguntado pelo dono da loja sobre que tipo de música ele gosta, Blinken, disse que ama de tudo, mas acrescentou: "Estou um pouco preso aos anos 70".

(Por Simon Lewis e David Brunnstrom)