Minério de ferro sobe com esperança sobre demanda, mas realização de lucros limita aumento

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa em Dalian ampliaram a alta pela segunda sessão consecutiva nesta quinta-feira, apoiados pelas esperanças de demanda persistente na China, principal mercado consumidor do minério, embora um movimento de realização de lucros tenha limitado os ganhos.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,03%, a 879,5 iuanes (121,36 dólares) a tonelada, depois de subir mais de 3% na quarta-feira.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, no entanto, devolveu ganhos iniciais e caiu 0,36%, para 117,5 dólares a tonelada. Na quarta-feira, o contrato subiu mais de 5%.

Os analistas da Soochow Futures disseram em nota que o aumento da produção e da demanda de aço elevou as expectativas de maior produção de metais quentes.

"O mercado optou por negociar antecipadamente os dados da demanda aparente de aço para construção, com alguns participantes estimando-a em 2,87 milhões de toneladas, um aumento de 65.000 toneladas em relação à sessão anterior", disseram os analistas da Shengda Futures em nota.

Os ganhos de preço diminuíram depois que a bolsa de Dalian revelou, na quarta-feira, planos para ajustar o volume de negociação de posições abertas com entrega em maio e setembro para alguns clientes para 500 lotes a partir de sexta-feira, a fim de conter a especulação.

"Alguns investidores fecharam suas posições compradas para realizar lucros após o anúncio dos limites de negociação, limitando o aumento dos preços hoje", disse Pei Hao, analista da corretora internacional Freight Investor Services (FIS), com sede em Xangai.

Embora a maioria das empresas de construção downstream pesquisadas esteja com estoques baixos e tenha demonstrado alguma disposição para reabastecer os produtos de aço, a maioria delas optou por adiar o momento de estocagem, segundo uma pesquisa da consultoria Mysteel na quarta-feira.

Cerca de 81% das empresas pesquisadas esperam que os preços do aço se enfraqueçam após o feriado do Dia do Trabalho, de acordo com a Mysteel.

