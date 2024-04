Lucro da Caterpillar cresce para US$ 2,86 bilhões no 1º trimestre

A Caterpillar teve lucro líquido de US$ 2,86 bilhões no primeiro trimestre de 2024, maior do que o ganho de US$ 1,94 bilhão apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira.

Com ajustes, a fabricante norte-americana de máquinas, motores e veículos pesados registrou lucro por ação de US$ 5,60 entre janeiro e março, acima da previsão de US$ 5,15 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita da Caterpillar somou US$ 15,8 bilhões no trimestre, ficando muito próxima dos US$ 15,86 bilhões de um ano antes, mas veio um pouco abaixo do consenso da FactSet, de US$ 16 bilhões.