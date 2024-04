Jaecoo J7: SUV chinês roda mais de 1.200 km sem reabastecer e chega em 2024

Recém-chegada ao Brasil, a Omoda Jaecoo exibiu no Salão de Pequim os modelos que estarão por aqui nos próximos meses. Um dos destaques é o Jaecoo J7, SUV híbrido que chega para rivalizar com o GWM Haval H6.

Como é o Jaecoo J7

Jaecoo J7 Imagem: Divulgação

Duas opções de motorização são estudados pela marca, 1.5 ou 1.6 turbo, ambos combinados com dois motores elétricos. Na China é utilizada a segunda opção, que traz 197 cv e faz de 0 a 100 km/h em 8s.

Autonomia é de mais de 1.200 km, sendo que 100 km podem ser percorridos apenas no modo elétrico.

São sete modos de condução: Normal, Econômico, Sport, Areia, Lama, Neve ou Off-Road.

O SUV tem 4,5 m de comprimento, 1,8 m de largura e 2,6 m de entre-eixos. As maçanetas são embutidas e as rodas possuem 19 polegadas.

Jaecoo J7 Imagem: Divulgação

Traz central multimídia na vertical com 14,8", painel digital de 10", carregador por indução e conta com assistentes de condução como frenagem autônoma de emergência, detector de ponto cego e alerta de mudança de faixa.

O preço não foi divulgado, mas será mais baixo que o do GWM Haval H6 PHEV, hoje custando R$ 279 mil.

Nome pode ser adaptado: assim como ocorreu com o Omoda 5, há a possibilidade de passar a se chamar apenas Jaecoo 7.

Jaecoo J8

Jaecoo J8 Imagem: Daniel Neves/UOL

Rival do Jeep Commander, o Jaecco J8 também foi exibido pela marca em Pequim. Com a mesma motorização do J7, possui 4,82 m de comprimento, 1,70 de altura e 2,82 m de entre-eixos.

De acordo com a marca, o modelo ainda está em processo de homologação no Brasil e deve ser lançado no início de 2025.

Omoda 5 e 7

Omoda 5 Imagem: Divulgação

Outro modelo mostrado no Salão de Pequim foi o Omoda 5, que já havia sido exibido no Brasil - e que será o primeiro a chegar no nosso país, em agosto.

Com porte de Jeep Compass, mede cerca de 4,4 m de comprimento e aproximadamente 1,8 m de largura.

Serão duas versões: 100% elétrica (preço estimado de R$ 230 mil), com cerca de 220 cv de potência e aproximadamente 450 km de autonomia (ciclo WTNP), e híbrida leve com motor 1.5 turbo que entrega 150 cv de potência e 21,4 kgfm de torque, associado ao câmbio CVT - é o mesmo conjunto mecânico do Tiggo 5X e do Tiggo 7, da Caoa Chery.

A marca também confirmou o lançamento global do Omoda 7 para este ano. Havia a expectativa de que o SUV seria exibido no Salão, mas isso deve ocorrer nos próximos dias, em evento da marca em Wuhu.

O modelo deve ser lançado no Brasil no próximo ano, sendo um dos oito carros que a Omoda Jaecoo pretende levar ao nosso mercado até 2026.

