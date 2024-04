Ibovespa tem queda tímida com Petrobras freando pressão de Vale

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta quinta-feira, conforme a queda da Vale, na esteira de resultado trimestral abaixo das previsões do mercado, teve como contrapeso o avanço da Petrobras, após acionistas aprovarem distribuição de dividendos extraordinários.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,08%, a 124.645,58 pontos, com os negócios também influenciados por dados econômicos nos Estados Unidos que reforçaram dúvidas sobre os próximos passos do banco central norte-americano.

Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a 124.731,65 pontos. Na mínima, a 123.702,89 pontos. O volume financeiro no pregão somou 21,27 bilhões de reais.

Dados divulgados nos EUA mostraram que a maior economia do mundo desacelerou mais do que o esperado no primeiro trimestre, com o PIB registrando uma expansão anualizada de 1,6%, mas uma aceleração da inflação manteve a perspectiva de que o Federal Reserve não cortará a taxa de juros antes de setembro.

O núcleo do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), que exclui alimentos e energia, mostrou uma alta de 3,7%, após avanço de 2,0% no quarto trimestre. O PCE é a medida preferida do Federal Reserve para analisar o comportamento da inflação norte-americana.

"Os números foram ruins, criando a percepção de um cenário de baixo crescimento e resiliência da inflação", afirmou o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, acrescentando que ele e sua equipe elevaram as perspectivas de que os juros possam inclusive não cair em 2024 nos EUA.

Ele também chamou a atenção para a divulgação na sexta-feira do resultado apenas de março do índice PCE. "Vai ser um fator chave para a definição do cenário de probabilidades relativamente à política de juros" do Fed, avaliou.

Diante do prognóstico para os juros nos EUA, estrangeiros seguem vendendo mais do que comprando ações na B3. Em abril, até o dia 23, o saldo está negativo em 9,8 bilhões de reais, segundo dados da B3 excluindo valores relacionados a ofertas de ações. No ano, o déficit chega a 32,7 bilhões de reais.

A pauta nos EUA também revelou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 5.000 na semana encerrada em 20 de abril, para 207.000, em dado com ajuste sazonal, segundo o Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Reuters, porém, previam 215.000 pedidos na última semana.

Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos marcavam 4,704% no final da tarde, de 4,654% no fechamento da véspera, enquanto o S&P 500, uma das principais referências do mercado acionário norte-americano, caiu 0,46%, com perspectivas da Meta também ocupando as atenções.

DESTAQUES

- VALE ON caiu 2,11%, a 62,22 reais, após a mineradora divulgar que seu lucro líquido recuou 9% no primeiro trimestre, para 1,7 bilhão de dólares, enquanto analistas consultados pela LSEG esperavam lucro de 1,9 bilhão de dólares. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com alta de 1,03%. Também no radar esteve a oferta de 39 bilhões de dólares da BHP pela Anglo American.

- PETROBRAS PN avançou 2,40%, a 42,22 reais, após acionistas da petrolífera aprovarem em assembleia nesta quinta-feira uma remuneração total aos acionistas referente ao exercício de 2023 no valor de 94,35 bilhões de reais, incluindo 21,9 bilhões de reais em dividendos extraordinários. A soma da remuneração extra se refere a 50% dos dividendos extraordinários possíveis do exercício de 2023. No exterior, o barril do petróleo Brent fechou em alta de 1,12%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,56%, a 31,68 reais, enquanto BRADESCO PN caiu 0,07%, a 13,66 reais.

- COGNA ON saltou 7,50%, a 2,15 reais, tendo como pano de fundo relatório do JPMorgan elevando a recomendação dos papéis para "overweight", com os analistas destacando entre outros fatores que o grupo de educação melhorou significativamente seu perfil de fluxo de caixa. No setor, YDUQS ON encerrou com elevação de 5,73%.

- MULTIPLAN ON perdeu 3,19%, a 23,07 reais, antes da divulgação do balanço previsto ainda para esta quinta-feira, com ações do setor como um todo na ponta negativa do Ibovespa. IGUATEMI UNIT caiu 5,04% e ALLOS ON perdeu 4,91%.

- AZUL PN fechou em queda de 3,86%, a 9,22 reais. De acordo com reportagem publicada pelo Valor Econômico, citando declaração do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará na sexta-feira em São Paulo do anúncio de compra de novos aviões da Embraer pela companhia aérea. EMBRAER ON subiu 2,68%.

- MAGAZINE LUIZA ON caiu 2,80%, a 1,39 reais, um dia após assembleia de acionistas da companhia aprovar o grupamento de ações na proporção de 10 para 1. No setor, CASAS BAHIA ON perdeu 2,82%.

- ASSAÍ ON recuou 3,34%, a 13,31 reais, mesmo após o varejista alimentar reportar na quarta-feira um aumento de 19,2% no lucro líquido do primeiro trimestre na base anual, para 93 milhões de reais, com receita mais alta beneficiada por um número maior de lojas e aceleração das vendas mesmas lojas.

- KLABIN UNIT terminou em baixa de 1,40%, a 23,25 reais, após mostrar lucro líquido de 460 milhões de reais de janeiro ao final de março, queda de 64% sobre o desempenho de um ano antes, abaixo das previsões de analistas.