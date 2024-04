Guatemala apreende mais de 800 quilos de cocaína escondidos em teto de caminhão

As autoridades da Guatemala apreenderam mais de 800 quilos de cocaína que estavam sendo transportados escondidas no teto de um caminhão, informou a polícia nesta quinta-feira (25), informando a prisão do motorista.

A carga de 826 quilos foi encontrada após o caminhão ser detido na quarta-feira (24), durante uma operação em uma estrada no município de Morales, cerca de 200 km a nordeste da capital, detalhou a instituição em comunicado.

A droga estava escondida em "um fundo falso no teto" do caminhão e os policiais trabalharam por várias horas para retirá-la, acrescentou o texto.

Ele também afirmou que o motorista do veículo, um homem de 41 anos, foi preso por acusações de tráfico de drogas.

Os cartéis internacionais utilizam a América Central como rota para o tráfico de drogas até o México e os Estados Unidos. Segundo Washington, 90% da cocaína que vai para esses países passa por essa região.

hma/mis/mar/ms/aa

© Agence France-Presse