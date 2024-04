Funcionário de agência de desenvolvimento belga é morto em Gaza por ataque israelense

Um funcionário palestino da agência de desenvolvimento belga Enabel e pelo menos quatro membros de sua família, incluindo seu filho de 7 anos, morreram na noite de quarta-feira (24) durante um ataque israelense na Faixa de Gaza, anunciou nesta quinta-feira (25) o Ministério das Relações Exteriores da Bélgica.

A ministra das Relações Exteriores belga, Hadja Lahbib, também anunciou que convocaria o embaixador israelense em Bruxelas para "condenar esse ato inaceitável e exigir explicações".

"Bombardear áreas e populações civis é contrário ao direito internacional", expressou Lahbib em uma mensagem na rede social X (ex-Twitter).

Em fevereiro, o embaixador israelense já havia sido convocado após a destruição dos escritórios da Enabel durante o bombardeio de um edifício que os abrigava, no bairro de al-Rimal, na cidade de Gaza.

Desta vez, o exército israelense é acusado de ter atacado em Rafah a casa ocupada pelo funcionário da Enabel, identificado como Abdalá Nabhan, de 33 anos.

De acordo com a agência belga, a residência abrigava "cerca de 25 pessoas", entre membros da família de Nabhan e pessoas deslocadas que encontraram abrigo naquela casa.

No ataque, também perderam a vida o pai do jovem, de 65 anos; um irmão, de 35, e uma sobrinha de 6. A esposa de Nabhan está hospitalizada e, de acordo com a ministra Lahbib, está em estado crítico.

Nabhan trabalhava desde 2020 para a agência belga de desenvolvimento em Gaza.

O diretor da Enabel, Jean Van Wetter, disse sentir-se "escandalizado e consternado pelos ataques em curso. Isso representa uma nova violação flagrante por parte de Israel do direito internacional humanitário".

mad/ahg/mb/ms/aa

© Agence France-Presse