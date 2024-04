Três corpos são achados em morro onde PM desapareceu no Guarujá

Três corpos foram encontrados pela polícia no morro da Vila Baiana, no Guarujá (SP), nesta quarta-feira (24).

O que aconteceu

Corpos foram achados após denúncia anônima. Eles estavam em avançado estado de decomposição e foram recolhidos para perícia, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Caso foi registrado como morte suspeita. As investigações são feitas pela delegacia local, informou a SSP. As pessoas mortas não foram identificadas até o momento.

Morro onde corpo foi encontrado é alvo de buscas por PM desaparecido. Luca Romano Angerami foi visto pela última vez nas proximidades da Vila Baiana.

Outros três corpos já tinham sido encontrados na mesma região após o desaparecimento do PM. A informação é da TV Tribuna. O UOL buscou a SSP para saber se os corpos foram achados nas mesmas circunstâncias e aguarda retorno sobre o assunto.

Desaparecimento de PM completou 10 dias

Luca Romano Angerami desapareceu em 14 de abril. Ele foi visto pela última vez em imagens de câmeras de segurança perto da comunidade de Santo Antônio, nas proximidades da Vila Baiana.

Carro dele foi encontrado dias depois. O veículo estava na rodovia Conego Domenico Rangoni, também no Guarujá, aberto e com as chaves no porta-malas.

Suspeitos presos falaram que mataram policial. Um deles falou que o PM estava alterado na comunidade, por isso, foi abordado por pessoas ligadas ao tráfico. Outro afirmou que ele foi baleado e jogado em um rio de São Vicente.

O soldado mora no litoral de São Paulo, mas trabalha em um batalhão na capital paulista. Ele ingressou na corporação há dois anos.