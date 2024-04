Adolescente de 13 anos se entrega à polícia após perseguição a 225 km/h

Policiais da Flórida, no condado de Collier, nos Estados Unidos, iniciaram há poucos dias a perseguição a um Dodge Challenger vermelho durante a madrugada, após o carro acelerar abruptamente ao perceber a aproximação da polícia.

A caçada ao veículo se estendeu por cerca de oito quilômetros.

Quando o condutor do Dodge parou, os policiais se surpreenderam: tratava-se de um adolescente de 13 anos.

O que aconteceu

Os movimentos erráticos do Challenger chamaram a atenção dos policiais durante a madrugada. Por isso, eles iniciaram a perseguição.

Por oito quilômetros, a polícia e o Dodge Challenger chegaram a atingir velocidades de até 225 km/h. O menino teria a certa altura, inclusive, apagado as luzes de seu carro para não ser visto pelos policiais.

Porém, a polícia conseguiu parar o menino em um cruzamento de estradas. Ele foi levado sob custódia por fugir da aplicação da lei e por dirigir sem carteira de motorista.

O carro é do padrasto do adolescente.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.