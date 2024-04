Documentário sobre Lula dirigido por Oliver Stone será apresentado no Festival de Cannes

Os organizadores do Festival de Cinema de Cannes divulgaram na tarde desta segunda-feira a lista complementar da seleção oficial da 77ª edição do evento. O documentário "Lula", dirigido por Oliver Stone, será projetado nas Sessões Especiais do evento que acontece de 14 a 25 de maio. O filme retrata a prisão do presidente brasileiro entre 2018 e 2019 e sua volta ao poder, em 2022.

Oliver Stone terminou o documentário sobre Lula no final de março. Ao falar sobre o filme, o diretor explicou que queira contar a história da prisão do "presidente de um país próspero", lembrando que isso "não é algo habitual". Figura carimbada em Cannes, o diretor americano já presidiu o júri da Palma de Ouro e apresentou filmes dentro e fora da competição oficial.

Stone já fez outros filmes com temáticas latino-americanas, como a ficção "Salvador", em 1986, com James Woods. Durante sua carreira, o diretor também realizou documentários sobre personalidades do continente, como os três projetos sobre Fidel Castro, lançados entre 2003 e 2012, ou ainda "My Friend Hugo", sobre o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, filme produzido pela Telesur, o canal oficial venezuelano.

Ao ser questionado pela imprensa francesa sobre os pontos em comum entre os três personagens, Stone disse se tratar de três "humanistas" e declarou que eles são "fazem o melhor para servir seus países".

Brasil em Cannes

O cinema brasileiro também está representado em várias mostras desta 77ª edição do festival de Cannes. Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro com "Motel Destino", ao lado de grandes nomes do cinema mundial como Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Yórgos Lánthimos, Kirill Serebrennikov, Miguel Gomes ou Jacques Audiard. Rodado no segundo semestre de 2023 no Ceará, estado natal do cineasta, o longa é uma "história de amor" protagonizada por Fábio Assunção.

O cineasta Marcelo Caetano irá disputar a Semana da Crítica com "Baby", seu segundo longa-metragem, enquanto Valentina Homem participa com o curta "A menina e o Pote". A mostra paralela é uma das mais importantes do Festival de Cinema de Cannes.

O documentário "A queda do céu", dirigido por Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, foi selecionado para ser exibido na Quinzena dos Cineastas, enquanto o filme brasileiro, "Moa", do diretor cubano Marcel Beltrán, radicado em São Paulo, foi um dos dez projetos escolhidos pela Fábrica do Cinema do Instituto Francês, que tem o apoio da RFI.

Além disso, a SPcine participará do Marché du Film. A presença da comitiva da agência de cinema de São Paulo no festival francês faz parte de uma política de internacionalização da Spcine que já passou, desde o início de 2024, pelo SXSW, nos Estados Unidos, e pelo European Film Market, na Alemanha.