Minério de ferro cai em meio a altos estoques nos portos da China

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram na quarta-feira em meio ao aumento dos estoques nos portos chineses, apesar das esperanças de maior intervenção no mercado imobiliário do país.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) na China encerrou o dia com queda de 2,91%, a 866 iuanes (119,85 dólares) a tonelada.

Os preços apagaram os ganhos da alta de 2,63% registrada da segunda-feira, o primeiro dia de negociação após o feriado público do Dia de Maio na China, que ocorreu depois de um comunicado do Politburo dizendo que as autoridades deveriam conduzir pesquisas sobre políticas e medidas para reduzir o estoque de moradias, a fim de prevenir e dissipar o risco no mercado imobiliário.

"Devido ao fim do feriado chinês, a especulação de reposição de estoques de minério de ferro terminou. Além disso, as chegadas ao porto durante os dias úteis de maio continuam a ser altas, e o estoque do porto está em alta sazonal", disse Pei Hao, analista da corretora internacional Freight Investor Services (FIS), com sede em Xangai.

As importações de minério de ferro este ano pela China, o maior consumidor do mundo, devem praticamente igualar o volume do ano passado, em torno de 1,17 bilhão a 1,18 bilhão de toneladas, disse um executivo da mineradora Vale na quarta-feira.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian caíram, com o carvão metalúrgico e o coque recuando 4,72% e 3,91%, respectivamente.

(Reportagem de Andrew Hayley)