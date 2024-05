Leite diz que Pix do governo para doações será gerido por entidade privada

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), explicou que as doações recebidas pelo Pix serão direcionados para uma entidade privada, com gerência pública.

O que aconteceu

Leite disse que o valor das doações irá para uma conta da Associação de Bancos: ''Esse canal seguro é liderado pela Associação dos Bancos do RS, que são bancos públicos. É uma entidade privada, mas com gerência pública'', explicou o governador em entrevista à CBN nesta quarta-feira (8) após repercussão negativa de sua fala durante coletiva ontem.

''O dinheiro não é para o governo'', afirmou o político. Leite ainda disse que nenhuma das ações governamentais anunciadas consumirão o dinheiro recebido.

''Os recursos do Pix são para, com a participação de entidades sociais, atender pessoas que foram atingidas'', afirmou.

Por meio de decreto, um comitê gestor definirá o que será feito com o valor. ''Estão várias entidades, associações de municípios, entidades privadas, empresariais, sociais e assistenciais'', afirmou Leite. ''Decidido a forma de aplicação, são chamadas entidades sociais para que a gente possa fazer esse recurso chegar na ponta para as famílias.''

Governador contou que o valor será usado ''sem a burocracia da administração pública''. Segundo ele, o dinheiro será voltado para a reconstrução do que foi perdido pela população durante o período das chuvas. Pix divulgado pelo governo acumula cerca de R$ 70 milhões.

Mais chuva é prevista para a região

Frente fria associada a ciclone extratropical na costa da Argentina causará chuva forte no estado a partir da sexta (10). A previsão é da agência meteorológica MetSul.

Há risco de novos deslizamentos de terra e quedas de barreiras em rodovias. Novos alagamentos devem ser registrados, o que pode piorar a situação das cidades que ainda contabilizam danos para as enchentes.

A chuva deve se concentrar em pontos do Norte e Nordeste do estado, sobretudo na região da Serra. Para os próximos dias, estão previstos de 100 mm a 200 mm de chuva.

Apesar do volume de chuva não ser considerado extremo, ele atingirá as cabeceiras de vários rios, que deságuam no Guaíba. A MetSul ressalta que o ciclone que atinge a Argentina não vai se aproximar do Rio Grande do Sul.

Tempo deve voltar a melhorar entre a terça-feira (14) e a quarta-feira (15).