BC quer regulamentar mercado interbancário, investimentos estrangeiros e ativos virtuais sob lei cambial, diz diretor

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Damaso, disse nesta quarta-feira que a autarquia ainda tem uma longa jornada na regulamentação da lei de câmbio e capitais internacionais, e pretende soltar novas normas sobre três grandes temas este ano: mercado interbancário, investimentos de não residentes e ativos virtuais.

Na abertura de um seminário em comemoração aos 500 dias da nova lei cambial, de 2021, Damaso disse que as propostas de regulamentação para todos os três temas passarão por processo de consulta pública.

Ele deu ênfase especial à regulamentação do investimento de não residentes, afirmando que as propostas do BC serão um "grande salto", sem entrar em detalhes. Em março deste ano, o diretor havia dito que uma das prioridades do BC era simplificar o processo de investimento de estrangeiros em portfólio.

(Por Luana Maria Benedito)