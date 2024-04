Produções de milho e trigo da Ucrânia devem cair, projeta USDA em Kiev

São Paulo, 17 - A Ucrânia deve produzir 26,6 milhões de toneladas de milho no ano comercial 2024/25, disse em relatório a representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Kiev. O volume representa queda de 6% ante o estimado para 2023/24, de 28,3 milhões de toneladas. Contudo, o volume é ligeiramente superior ao projetado para 2022/23, de 26,2 milhões de toneladas. A agência destacou que a produção de grãos na Ucrânia permanece não lucrativa desde a invasão da Rússia, o que levou a uma projeção de menor área de cultivo e produção para o próximo ano comercial 2024/25.Em relação às exportações, a agência projeta um recuo de 9,35% nos embarques ucranianos de milho, que começa em outubro, passando de 24,6 milhões de toneladas em 2023/24 para 22,3 milhões de toneladas em 2024/25. Os volumes ficam abaixo do estimado para 2022/23, de 27,12 milhões de toneladas. Apesar do recuo, o USDA disse que a melhoria logística no Mar Negro favorece as exportações e resulta em baixos estoques finais. "A União Europeia tornou-se o principal mercado para os grãos ucranianos para 2023/24 em virtude da suspensão temporária dos impostos de importação e cotas. Espera-se que isso continue em 2024/25", afirmou em relatório.Quanto ao trigo, a produção ucraniana no ano comercial 2024/25, que começa em julho, deve totalizar 21,1 milhões de toneladas, queda de 9% ante a temporada anterior, com 23,141 milhões de toneladas, disse o USDA. Já as exportações do cereal devem diminuir 26,9%, de 17,5 milhões de toneladas para 12,8 milhões de toneladas.