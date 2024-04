Políticos atrapalham setor automotivo dos EUA, diz presidente do conselho da Ford

BIRMINGHAM, Michigan (Reuters) - O setor automobilístico dos Estados Unidos precisa de certeza regulatória por parte dos políticos em Washington e as idas e vindas à medida que a Casa Branca muda de comando não ajudam, mas a taxa de adoção de veículos elétricos continuará crescendo, disse o presidente do conselho da Ford Motor, Bill Ford, nesta quarta-feira.

A taxa de crescimento das vendas de veículos elétricos tem diminuído, mas, globalmente, eles estão sendo adotados rapidamente e a Ford seguirá o exemplo, mesmo que proteja suas apostas com seus veículos elétricos híbridos e movidos a gasolina, disse ele em um evento da Detroit Free Press nos arredores de Detroit, em Michigan.

Embora não tenha comentado sobre a disputa eleitoral entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump, Bill Ford disse que gostaria que o país escolhesse um caminho para que a indústria pudesse se planejar melhor.

"Nosso prazo de planejamento é muito mais longo do que os ciclos eleitorais", disse ele.

"Podemos fazer quase tudo como empresa e, francamente, como setor, desde que tenhamos alguma certeza de para onde estamos indo", acrescentou Bill Ford. "O problema é quando somos sacudidos de um lado para o outro pelos políticos. Não podemos mudar em um piscar de olhos. Basta escolher um caminho e nós o seguiremos."

Michigan é um Estado fundamental para a eleição presidencial de novembro e tanto Biden quanto Trump têm discursado aos eleitores lá, incluindo muitos trabalhadores, sobre os desafios que o setor automotivo dos EUA enfrenta. Trump tem acusado as políticas de Biden de acabar com os empregos no setor e ajudar o crescente setor de veículos elétricos da China.

Bill Ford disse que quando conversa com políticos em Washington, ele recebe pontos de vista muito diferentes dos dois partidos.

Ele disse que os republicanos questionam a necessidade de veículos elétricos, dizendo que o setor dos EUA está atrás da China e que eles não querem usar a tecnologia chinesa. Enquanto isso, os democratas estão pressionando o setor a fabricar mais veículos elétricos e perguntando o que podem fazer para acelerar o processo.

No mês passado, o governo Biden forneceu às montadoras norte-americanas uma grande vitória ao flexibilizar as regras que as teriam forçado a reduzir a produção de veículos que consomem muita gasolina ou enfrentar multas de bilhões de dólares.

Bill Ford disse que a transição para os veículos elétricos será gradual e determinada pelos consumidores. "Não estamos empurrando nada goela abaixo de ninguém", disse ele.

Na terça-feira, a Ford retomou as remessas de sua picape elétrica F-150 Lightning depois que um problema de qualidade não revelado levou a uma interrupção de nove semanas em fevereiro.

Também neste mês, a Ford adiou os lançamentos planejados de veículos elétricos de três fileiras no Canadá e a próxima geração de picapes elétricas feita para produção no Tennessee.

(Por Ben Klayman em Birmingham, Michigan)