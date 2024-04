Juventus é condenada a pagar quase 10 milhões de euros a CR7

TURIM, 17 ABR (ANSA) - A Juventus perdeu nesta quarta-feira (17) uma batalha judicial contra o atacante Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, e foi condenada a pagar ao jogador quase 10 milhões de euros em salários atrasados, mais juros.

CR7, que defendeu a Velha Senhora entre 2018 e 2021, iniciou essa luta nos tribunais com sua ex-equipe sobre 19,5 milhões de euros não pagos durante a pandemia de Covid-19, em 2020.

Na oportunidade, a Juve realizou acordos privados com o centroavante de 39 anos e outros jogadores, mas não comunicou a Federação Italiana de Futebol (Figc) e nem informou as manobras em suas demonstrações financeiras.

De acordo com a decisão tomada pelos juízes Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa, o astro português e o time piemontês compartilham a responsabilidade do episódio, mas os bianconeri pagarão metade do valor solicitado por Ronaldo.

O jogador disputou 134 jogos pela Juventus e balançou as redes 101 vezes, tendo vencido cinco títulos, entre eles dois Campeonatos Italianos. (ANSA).

