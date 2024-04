Fluminense derrota Colo-Colo por 2 a 1 pela Copa Libertadores

? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 9, 2024

O Huachipato conseguiu construir a vitória com dois gols na etapa inicial, de Loyola aos 12 minutos e de Montes aos 50. O próximo compromisso do Grêmio será a sua estreia no Brasileiro, no próximo domingo (14) contra o Vasco no estádio de São Januário.