Putin ameaça atacar caças F-16 em bases da Otan

ROMA, 28 MAR (ANSA) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou nesta quinta-feira (28) atacar caças F-16 utilizados pela Ucrânia e que estejam em bases da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Os aviões militares de fabricação americana foram doados por diversos países ocidentais a Kiev para ajudar na guerra contra Moscou.

"Se forem utilizados a partir de aeroportos de países terceiros, então serão um objetivo legítimo para nós, não importa onde se encontrem", disse Putin em um encontro com pilotos da Aeronáutica Militar na região de Tver.

O presidente também alertou que a Rússia levará em conta o fato de que os F-16 podem transportar armas nucleares, mas garantiu que o fornecimento de caças ocidentais à Ucrânia "não mudará a situação no campo de batalha".

Putin, no entanto, chamou de "total absurdo" as insinuações de que Moscou planeja invadir outros países da Europa após a Ucrânia. "Eles estão intimidando suas populações com uma potencial ameaça russa, enquanto tentam expandir sua ditadura para o mundo todo", acrescentou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.