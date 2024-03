Presidente do conselho da Arezzo renuncia

(Reuters) - O presidente do conselho da Arezzo, Alessandro Giuseppe Carlucci, apresentou sua carta de renúncia, com efeito a partir de 1º de maio, informou a companhia de vestuário em comunicado nesta quinta-feira.

A administração da Arezzo irá levar para deliberação dos acionistas a eleição do atual vice-presidente do conselho, José Ernesto Beni Bolonha, para ocupar o cargo de Carlucci.

Para a posição de vice-presidente do colegiado, a Arezzo vai indicar Guilherme Affonso Ferreira, acrescentou a empresa no documento.

A Arezzo anunciou no início deste ano sua união com a empresa de moda Grupo Soma, cuja aprovação foi recomendada na terça-feira pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)